O jogo da 13.ª jornada do campeonato que na próxima segunda-feira devia colocar frente a frente o Benfica e o FC Porto, na Luz, foi adiado para uma data a definir, informou esta sexta-feira o clube encarnado.Segundo a nota divulgada pela formação da Luz, em causa estão os casos de covid-19 ultimamente detetados no plantel do Benfica. O clube entrou contacto com o FC Porto no sentido de pedir o adiamento, que foi aceite pelos dragões. A federação também acedeu.A nova data do clássico será posteriormente anunciada.