Benfica-FC Porto e Belenenses-Sporting nas meias-finais da Supertaça de andebol

O campeão nacional FC Porto vai defrontar o Benfica e o vice Sporting o Belenenses nas meias-finais da Supertaça de andebol, a decorrer em 10 e 11 de setembro, em Serpa, ditou esta sexta-feira o sorteio.

O FC Porto é o detentor da Supertaça - que ergueu na final disputada com os leões (34-29) - e recordista de troféus, com oito, seguido do ABC, com sete, Benfica, com seis, e Sporting, com três. O Belenenses nunca venceu a prova.

Os dragões reeditam com o Benfica a meia-final de 2021, que os encarnados perderam por 29-24, enquanto o Sporting, vencedor da Taça de Portugal, procura frente ao Belenenses, quarto classificado no campeonato, a segunda final consecutiva.

As meias-finais da Supertaça decorrem em 10 de setembro no Pavilhão Municipal Carlos Pinhão, em Serpa, e a final no dia seguinte, no mesmo local. O sorteio decorreu na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa.