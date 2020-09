Benfica fora da Europa

O Benfica perdeu (34-38), na Áustria, frente ao Fivers, sendo eliminado este sábado na primeira ronda da nova Liga Europeia.





Os dois golos de vantagem (28-26) obtidos na Luz há uma semana foram insuficientes para as águias, que ao intervalo já estavam em desvantagem (13-18).O alemão Ole Rahmel destacou-se pelos encsarnados com 10 golos.Já o Belenenses também está fora da mesma prova, após ter perdido (26-28), na Eslovénia, frente ao Trebnje, que há uma semana já tinha ganho (28-23) no Restelo.