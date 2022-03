O Benfica venceu (29-28), este sábado, na Póvoa de Varzim, mas teve de sofrer para consolidar o 3.º lugar no Campeonato, após jogo da 21.ª jornada.Um golo do pivô Alexis Borges selou o triunfo, tendo o Póvoa AC falhado o ataque na última posse de bola.Os encarnados dominaram o marcador em quase todo o encontro, chegando ao intervalo a ganhar (15-12), mas nos minutos finais a turma anfitriã reagiu com um parcial de 5 golos e ficou na frente do marcador (28-27).Mas a maior experiência dos internacionais das águias acabou por fazer a diferença nos momentos decisivos.Petar Djordic e Lazar Kukic (5 golos cada) destacaram-se no ataque do Benfica.Pelo Póvoa AC, distinguiu-se Marian Fodorean (7 golos).