Benfica informa que Jonas Källman vai ser operado

O Benfica informou esta sexta-feira que Jonas Källman vai ser operado. O internacional sueco, de 41 anos, que está na segunda temporada nas "águias sofreu lesão traumática no ligamento lateral interno do joelho direito", segundo adiantam os encarnados em comunicado."O jogador será ainda submetido a uma intervenção cirúrgica eletiva nos próximos dias ao tendão de Aquiles direito por tendinopatia crónica refratária ao tratamento conservador", pode ler-se no site oficial, não se especificando qual o tempo de paragem.