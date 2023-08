Benfica-Kolding, 27-29: lesões complicam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica fez ontem a apresentação do plantel aos seus adeptos, demonstrando na Luz boa atitude competitiva, apesar da derrota (27-29) frente aos dinamarqueses do Kolding. Com 5 golos de Petar Djordjic e Ander Izquierdo, dupla em plano ...