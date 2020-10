Benfica mantém o pleno de vitórias no campeonato

O Benfica venceu este sábado o Póvoa AC por 26-22, em partida referente à 7.ª jornada do campeonato nacional. As águias seguem no topo da classificação só com triunfos na prova.





Quanto à partida na Luz, os melhores marcadores foram os benfiquistas Petar Djordjic e Paulo Moreno, ambos com oito golos, num encontro em que as águias foram para o intervalo na frente por 14-11. Do lado dos visitantes, Manuel Lima destacou-se com cinco tiros certeiros.