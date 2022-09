Benfica mede forças com Al Ahly e Mudhar no Mundial de Clubes

Esta participação inédita das águias e de uma equipa portuguesa é fruto da conquista, também ela inédita, da Liga Europeia em 2021/22. No grupo B, onde estão inseridas as águias, o Mudhar é uma das equipas do país anfitrião, a Arábia Saudita. Já o Al Ahly é o atual campeão africano de andebol.Os jogos que acontecerão em local a designar ocorrerão entre 18 e 23 de outubro. Só os vencedores de cada grupo de três equipas, que se defrontarão entre si, rumarão à fase seguinte da competição.Esta participação inédita das águias e de uma equipa portuguesa é fruto da conquista, também ela inédita, da Liga Europeia em 2021/22.

