Benfica não entra em facilitismos

O FC Porto já venceu o Sporting da Horta, em partida antecipada da 20ª jornada do Campeonato Nacional, e hoje (21h00) é a vez do Benfica entrar em campo. As águias - que estão em segundo com 47 pontos, a oito dos dragões mas com menos dois jogos - não querem perder de vista o comboio da frente e visitam o reduto do Arsenal sem qualquer tipo de facilitismos na ‘bagagem’. Apesar de terem pela frente o lanterna-vermelha - totaliza 18 derrotas em outros tantos encontros disputados -, os encarnados olham para o jogo de hoje como uma "final".

"Nesta instituição todos os jogos são uma final. Temos trabalhado da mesma maneira, vimos vídeos de cada ação para podermos chegar lá o mais fortes possível, fazer um grande jogo e conquistar a vitória. O nosso primeiro objetivo é sempre ganhar, jogar bem e estarmos focados", afirmou João Silva, em declarações ao site do clube.

O central brasileiro, de 25 anos, falou ainda do seu atual momento de águia ao peito, ele que enfrentou uma longa paragem devido a lesão e voltou à competição ainda no decorrer deste mês. "Janeiro está a ser sem dúvida muito importante para mim, para ganhar ritmo de jogo e qualidade. Estou muito feliz pelo meu regresso e por assim poder ajudar a equipa… Ainda estou à procura da minha melhor forma, mas a cada dia, a cada semana vou evoluindo rumo a esse objetivo."

Leões voltam amanhã

O Sporting, que tem estado afastado da competição devido ao Mundial, onde tinha dois jogadores - Frankis Carol (Qatar) e Fábio Chiuffa (Brasil) -, volta a jogar amanhã para o campeonato. A turma verde e branca é terceira, com três jogos em atraso, e visita o recinto do Maia Ismai, o atual 9º classificado.