Benfica não resiste ao poderoso Veszprém

O Benfica entrou com a mão esquerda no Torneio Internacional de Viseu, ao perder (23-37) na tarde desta sexta-feira com o Veszprém, em mais um jogo de preparação para a próxima temporada.Mesmo sem jogarem a um alto ritmo, os campeões da Hungria, que têm alguns dos melhores andebolistas do mundo, muitos deles oriundos das fortes seleções de França, Espanha e Suécia, entre outras, dominaram por completo as águias, ainda à procura de ritmo competitivo.Os encarnados, impulsionados por PetarDjodjic e Belone Moreira, equilibraram nos primeiros minutos, mas a sua fraca defesa permitiu 20 golos ao adversário na 1.ª parte, registando-se um fosso considerável ao intervalo, com vantagem para os magiares (20-12).A 2.ª parte não teve alterações significativas, com o Veszprém a impor a sua qualidade, perante um Benfica que ainda tem muito que trabalhar para integrar os reforços nas ideias do seu novo treinador, Jota Gonzáles.Djordjic (6 golos) foi o melhor marcador da partida, enquanto pelo Veszprém Gasper Marguc, Ludovic Fabregas e Marl Kosotorov anotaram 5 cada.