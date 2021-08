Benfica oficializa contratação de Rogério Moraes

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Rogério Moraes para a equipa principal de andebol. O pivô de 27 anos reforça o plantel encarnado após ter representado o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 e de já ter conquistado duas Ligas dos Campeões ao serviço do Vardar.





"Quero agradecer a confiança do clube, do vice-presidente [Fernando Tavares], do Leandro [Alves], team manager… Não mediram esforços para que a minha contratação acontecesse, para que pudesse estar aqui. Quem me conhece, sabe que tinha este plano de jogar em Portugal. Estou feliz por estar a acontecer agora e mais feliz ainda por ser no Benfica, uma equipa que está a fortalecer-se e a crescer nos últimos anos no andebol. É uma equipa que quer vencer e que quer fazer parte das grandes equipas do andebol europeu", admitiu o andebolista em declarações à BTV.Rogério Morais afirmou ainda que tem o objetivo de "crescer com o clube" admitindo ser "um pivô que luta muito". "Vou tentar ajudar os mais jovens e a equipa. Tenho muita experiência para passar para este grupo. Apesar de ter 27 anos, consegui, em pouco tempo, conquistar muitos títulos. Vou trabalhar muito, porque as coisas não acontecem por acaso, temos de trabalhar muito e venho para dar o máximo"."É um grande desafio. Vir para Portugal é sair da zona de conforto e um grande desafio. Acredito no projeto do Benfica e é um desafio colocar o clube onde merece, devido a todo este investimento. Jogar na Europa, jogar uma Champions League na próxima época, mas, primeiro, temos de trabalhar e pensar que temos de ganhar o Campeonato Nacional. É passo a passo, treinar, trabalhar duro, ganhar tudo em Portugal e depois pensar mais longe", garantiu.O novo número 31 admitiu ainda que foi "fui muito bem recebido pelo grupo e isso vai ajudar-me na integração, tanto dentro como fora da quadra". "Recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais quando se falou da possibilidade de vir para o Benfica. Quero agradecer o carinho de todos os adeptos. Estou muito feliz e vou trabalhar muito para que todos os objetivos sejam cumpridos. Temos uma grande equipa, mas não adianta ter grandes nomes, temos de trabalhar muito na quadra. Dedicação e trabalho não vão faltar. Aguardamos pelos adeptos no pavilhão para comemorarmos todas as conquistas desta época", concluiu.