Benfica oficializa saída de Carlos Molina

O Benfica continua a reformular o seu plantel tendo em visto a próxima temporada. Nesta sexta-feira, as águias anunciaram a saída de mais um jogador, neste caso Carlos Molina, espanhol de 28 anos que cumpriu a primeira época na Luz em 2019/20.





"O Benfica informa que o atleta Carlos Molina não faz parte dos planos da equipa de andebol para a próxima época. O lateral-esquerdo chegou esta temporada e acaba por sair sem nenhum troféu – como é de conhecimento público as competições foram dadas por terminadas devido à pandemia. O clube agradece o contributo de Carlos Molina e deseja as melhores felicidades para o seu futuro", pode-se ler no site oficial das águias.