Benfica oficializa saída de Pedro Seabra

O Benfica oficializou a saída do internacional português Pedro Seabra, que deixa a Luz ao fim de três temporadas. Pelas águias, o central, de 29 anos, conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.





"Quando cheguei, olhei para os números das conquistas do andebol que temos à entrada do balneário e propus a mim próprio mudá-los a todos. O da Taça de Portugal e da Supertaça mudaram, infelizmente não conseguimos conquistar o título nacional. Isso é a grande mágoa que levo destes três anos porque sei que era possível e era esse o grande propósito, queria muito ficar ligado a essa conquista. Não consegui e há que aceitar isso, mas saio com a consciência de que o meu compromisso e dedicação foram sempre máximo", declarou à BTV no momento da saída.A fratura óssea da ulna condicionou a carreira de Seabra de águia ao peito. "Pela gravidade e pelo timing, a lesão é marcante na minha passagem pelo Benfica. Em termos de gravidade é difícil colocar em palavras a sensação de não se conseguir mobilizar uma parte do nosso corpo, parece simplesmente algo que é nosso por direito e nesse sentido a recuperação foi um desafio psicológico muito grande. Talvez tenha sido a minha maior conquista, recuperar de uma lesão desta gravidade e ainda no mesmo ano representar a Seleção no apuramento para um europeu que viria a ser histórico. Tive todo o apoio da estrutura médica do Benfica e também em Alcoitão, onde realizei terapia ocupacional. Estou agradecido a todos os que ajudaram nesse processo. Esta lesão terá sido talvez o momento mais triste enquanto desportista também pelo timing. Estava prestes a regressar à Seleção e estava há uns bons meses num nível fantástico no Benfica, com as conquistas da Taça de Portugal e da Supertaça e depois das eliminatórias europeias que individualmente foram muito boas da minha parte contra equipas como o Hannover", lamentou o andebolista que chegou à Luz em 2017 proveniente do ABC.