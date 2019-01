Benfica ou ABC visitam Madeira SAD nos 'quartos' da Taça de Portugal

O Madeira SAD vai receber nos quartos-de-final da Taça de Portugal o detentor do troféu, o Benfica, ou o ABC, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, com três jogos dos 'oitavos' ainda por realizar.ABC e Benfica jogam em 16 de março pela oportunidade de passar aos quartos, sabendo já que o vencedor visita o Madeira SAD no dia 03 de abril, enquanto FC Porto ou Sporting, com jogo dos 'oitavos' marcado para 17 de março, decidem quem recebe o Belenenses na próxima fase.No único jogo dos quartos que já está definido, o Vitória de Setúbal, da II Divisão, recebe o Águas Santas, quarto na primeira categoria, enquanto o Póvoa defrontará Marítimo ou Modicus.Os jogos estão marcados para 17 de março e 03 de abril, sendo que a 'final four' vai decorrer em 01 e 02 de junho, com as meias-finais no primeiro dia e a final no segundo.Madeira SAD (I) -- ABC (I) ou Benfica (I)Vitória de Setúbal (II) -- Águas Santas (I)Póvoa (II) -- Marítimo (II) ou Modicus (II)FC Porto (I) ou Sporting (I) -- Belenenses (I)