Benfica passa aos oitavos de final da Taça Europeia feminina

O Benfica voltou a vencer (33-25) na Luz a turma do Neistin, das Ilhas Faroé, e qualificou-se, este domingo, para os oitavos de final da Taça Europeia feminina, confirmando o favoritismo após o triunfo da primeira mão (34-27).As águias foram sempre superiores e ao intervalo já venciam por 18-11, quebrando a resistência das adversárias.A guarda-redes do Benfica foi a MVP, com 8 defesas e 53% de eficácia, enquanto Ana Bolzan e Mihaela Minciuna cotartam-se como maiores goleadoras, com 6 golos cada.O sorteio dos oitavos de final será no dia 21 de novembro, estando as duas mãos agendadas para os dias 13/14 e 20/21 de janeiro de 2024.