Benfica perde (25-26) na Suíça para a Liga Europeia

O Benfica escorregou esta terça-feira em Schaffhausen (Suíça), ao perder (25-26) frente ao Kadetten, na 4.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia.Foi uma derrota dramática. O Benfica andou toda a segunda parte atrás no marcador, mas depois de grande defesa do guarda-redes espanhol Sergey Hernandez, as águias conseguiram empatar (25-25) pelo sueco Jonas Kallman.Só que a turma da Luz sofreu nos últimos instantes um livre de sete metros, que foi convertido pelo islandês Thor Rikhardsson, já para além do toque da buzina.Quanto ao resto do jogo, o Benfica controlou bem a primeira parte, deixando-se surpreender ainda antes do intervalo (12-13).Depois, o campeão helvético disparou para uma vantagem de 5 golos (20-15), que o Benfica conseguiu anular, até à falta de pouca sorte no desfecho da partida.Petar Djordjic (5 golos) foi o melhor marcador dos detentores do troféu europeu.