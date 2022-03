O Benfica não resistiu na visita a Gudme, na Dinamarca, perdendo (38-39), esta terça-feira, com o GOG, a desempatar no derradeiro minuto da 9.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia.Já qualificados para os oitavos-de-final, os encarnados conservaram o 2.º lugar da série, pois os franceses do Nantes não chegaram a defrontar os russos do Chekhovskiye Medvedi, devido à guerra na Ucrânia.As águias até entraram bem no jogo, mas os anfitriões deram a volta ao texto, chegando em vantagem ao intervalo (20-18), face à fraca capacidade defensiva da turma portuguesa.Num jogo com muitos golos, o GOG acabou por manter a mesma bitola atacante na segunda parte e garantiu, depois das águias chegarem ao empate (38-38), o triunfo, na partida e no Grupo B, quando ainda falta disputar uma jornada.Pelo Benfica, destaques individuais Lazer Kukic (7 golos), Demis Grigoras e Jonas Kallman (6 cada).