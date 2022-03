Benfica perde em Toulouse

Com forte e grande apoio nas bancadas, o Toulouse colocou-se em vantagem nos oitavos de final da Liga Europeia ao vencer em França o Benfica por 38-34.Os encarnados até deram excelente réplica, chegando ao intervalo a vencer por 20-17. E assim se mantiveram até sensivelmente a meio da segunda parte, altura em que a equipa da casa pegou no jogo, cavando uma vantagem de três golos. O Benfica ainda conseguiu reduzir para a diferença mínima (29-30), mas o Toulouse voltou a pegar no jogo.O sérvio Peter Djordjic esteve em grande plano no Benfica, mas os seus 13 golos não chegaram para as águias obterem melhor resultado.Na equipa francesa, destaque para os cinco golos do central português Gonçalo Vieira.A segunda mão, agora na Luz, tem lugar no dia 5 de abril.