Benfica perde na Alemanha e diz adeus à Liga Europeia

Depois da derrota pesada em casa na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia frente ao Flensburg-Handewitt por 39-26, o Benfica tinha a eliminatória praticamente perdida, mas ofereceu esta terça-feira uma imagem mais positiva, apesar de ter registado um novo desaire, desta feita por 33-28.Ao intervalo, a formação comandada por Chema Rodríguez perdia por 19-16. Na segunda parte, o máximo que as águias conseguiram chegar foi ao empate (23-23), mas os alemães voltaram depois a distanciar-se no marcador de forma definitiva.Com quatro golos cada, Demis Grigoras e Arnaud Bingo foram os elementos mais ofensivos dos atuais detentores do troféu, que assim despedem-se das competições europeias desta temporada.