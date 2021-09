Benfica procura bater o pé ao colosso

O Benfica tem hoje (17h45) uma missão muito difícil na deslocação a Heidelberg, onde defronta o Rhein-Neckar Lowen, na primeira mão da qualificação para a fase de grupos da Liga Europeia. Se bem que na primeira pré-eliminatória os encarnados tiveram tarefa fácil para afastar os suíços do Kriens-Luzern, desta vez a equipa germânica, que atingiu a final-four este ano e se classificou em 3º lugar, é claramente favorita.

"O adversário tem uma equipa muito forte, um colosso do andebol, que acaba sempre nos três-quatro primeiros lugares da competitiva Bundesliga. É um dos favoritos a vencer a Liga Europeia", analisou em declarações ao site das águias o internacional sérvio, Petar Djordjic, principal artilheiro da equipa da Luz, que terá sempre a hipótese de decidir a eliminatória na Luz, no próximo dia 28.

Pese as dificuldades, o poderoso lateral esquerdo acredita que os encarnados podem prosseguir em prova "Este é um grande desafio para o Benfica, mas acredito na nossa equipa. Quando jogamos o nosso bom andebol e fazemos tudo o que o nosso treinador pede que nós façamos, temos uma boa chance."

Djordjic diz que as águias estão mais fortes este ano: "Temos jogadores muito bons e acredito numa grande época. É muito importante termos bons jogos na Europa e no Campeonato."

Sporting sem medo

Isentos da primeira eliminatória, os leões fazem hoje (19h45) a sua estreia na Liga Europeia, recebendo os fortes dinamarqueses do Holsterbo. "É adversário difícil e com muita experiência, que nós também queríamos ter, mas é a jogar que a teremos também", disse o treinador do Sporting Ricardo Costa. A segunda mão será dia 28, na Dinamarca.