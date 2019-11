Benfica procura fórmula para mudar eliminatória da EHF

O pivô dinamarquês René Hansen foi ontem o porta-voz do Benfica para retificar, amanhã, na Luz, a derrota (26-30) na Croácia frente ao Nexe, na segunda mão da pré-eliminatória da Taça EHF, cujo epílogo dará acesso à fase de grupos. "Já temos um jogo disputado e sabemos com o que contar, como jogam – também vimos vários vídeos –, e não acredito que tragam para este segundo desafio coisas novas ou muito diferentes. Da nossa parte, temos de fazer melhor do que fizemos na Croácia, no jogo da primeira mão, onde cometemos muitos erros", considerou René Hansen, em conferência de imprensa.

O internacional afirmou que o resultado nem foi mau, tendo em conta que as águias poderão agora aproveitar o fator casa para mudarem o rumo da eliminatória: "Apesar da derrota, só perdemos por quatro golos, e em andebol isso não é assim uma diferença muito grande. Sabemos que temos de ganhar para seguir em frente, anulando a desvantagem. Temos de melhorar muito na defesa, foi muito fácil ao adversário marcar golos. E jogar melhor no ataque, circulando a bola com maior rapidez para evitar que parem o nosso jogo ofensivo."

No final, um apelo aos adeptos: "Temos uma boa oportunidade de vencer. Queremos muito continuar na prova e seguir em frente e jogar contra as melhores equipas. Para tal o apoio será fundamental. Venham apoiar-nos."