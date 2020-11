Benfica procura manter o pleno no campeonato

A 10ª jornada do campeonato arranca hoje (21h00) com a visita do Benfica ao terreno da Sanjoanense. As águias, que seguem no 2º lugar em igualdade pontual com o líder Sporting, têm como objetivo manter o registo perfeito na prova e conquistar a 10ª vitória seguida. “A Sanjoanense habitualmente entra muito forte nos jogos e já conseguiu fazer alguns resultados surpreendentes”, alertou Luís Cruz, técnico adjunto das águias. Do outro lado, o treinador Nuno Silva espera dificuldades: “Será mais um teste exigente para nós.”