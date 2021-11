Benfica pronto para novo duelo europeu: «Temos de entrar com muita intensidade»

O Benfica recebe esta terça-feira o Riihimäen Cocks, em duelo a contar para 5.ª jornada da Liga Europeia, com o objetivo de manter-se nos lugares de apuramento para a próxima fase da competição. Atualmente no 4.º lugar do grupo, mas com os mesmos pontos que Lemgo, Nantes e GOG, as águias pretendem repetir o triunfo frente a este adversário na Finlândia.

O guarda-redes Gustavo Capdeville fez a antevisão à partida. "Temos de entrar com muita intensidade. Isso foi o que nos faltou na primeira parte, na Finlândia. Criaram-nos grandes dificuldades, principalmente na nossa defesa. Na segunda parte conseguimos entrar melhor e dilatar o resultado. É uma equipa com alguma qualidade e esperam-nos dificuldades. O contra-ataque deles é muito rápido e têm jogadores muito móveis. O central é muito inteligente. Temos de recuperar rápido. Estes são os pontos fortes que temos de ter em conta", analisou o guardião, em declarações à BTV.

O encontro na Luz está agendado para terça-feira às 19h45.