Benfica quer levantar a cabeça

Depois de pesada derrota na Liga Europeia, o Benfica quer reagir hoje no Funchal, defrontando o Marítimo na 18.ª ronda do Campeonato. O sueco Jonas Kallman confia: "Foi um dia mau frente ao Flensburg, mas agora temos nova oportunidade para levantar a cabeça. O bom do desporto é que se pode perder ou ganhar. Vai ser um jogo duro, o Marítimo tem boa equipa."

Já o líder Sporting recebe no João Rocha o Avanca e o FC Porto joga no Dragão Arena com o Santo Tirso.