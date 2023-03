Benfica quer mostrar melhor imagem na Alemanha: «Fazer um bom jogo e tentar ganhar»

Depois da derrota pesada em casa na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia frente ao Flensburg-Handewitt por 39-26, o Benfica partiu esta manhã para a Alemanha, onde nesta terça-feira vai disputar a 2.ª mão de uma eliminatória praticamente sentenciada. Devido às greves de transportes na Alemanha, as águias informaram que tiveram de apanhar um voo em Faro até à Dinamarca, onde se deslocarão depois de autocarro até Flensburgo.Para este duelo, o treinador Chema Rodríguez quer mostrar uma melhor imagem do Benfica. "Na 1.ª mão falhou tudo, frente a um adversário muito forte, que tem nível de Champions. Falhou o ataque, a defesa... Queremos evitar isso, fazer um bom jogo e tentar ganhar. Sabemos das nossas circunstâncias, recuperar este resultado em casa do Flensburg é quase impossível", comentou o técnico das águias, à BTV.O experiente Paulo Moreno partilha da opinião do seu treinador. "É um adversário muito complicado, com excelentes jogadores, atuam naquele que é considerado o melhor campeonato. Aqui dificultaram-nos a vida, mas nós também dificultamos a vida a nós próprios. Temos a plena noção que cometemos erros e queremos agora corrigir e fazer um jogo melhor. Queremos mostrar que a diferença entre as equipas não é aquela que se verificou na Luz", sublinhou Moreno, à BTV.O encontro disputa-se esta terça-feira, às 17h45.