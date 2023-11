Benfica recebe o Marítimo

O Benfica-Marítimo de hoje (19h) abre a 11ª jornada do campeonato e só a vitória interessa aos anfitriões, até porque no sábado haverá no Dragão um clássico. "É fundamental para ir assegurando que podemos estar em todas as frentes", perspetivou o técnico espanhol Jota González.Os encarnados são 3ºs, com 24 pontos, menos cinco que o FC Porto e menos seis que o líder, Sporting. Já os insulares são 5ºs, com 21.