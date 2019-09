Benfica recebe Sporting em dérbi com poucos segredos

O Benfica recebeu hoje o Sporting no Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, no primeiro jogo grande do campeonato nacional de 2019/20.

Os rivais, renovados para a nova época, reencontram-se três semanas depois de as águias terem vencido os leões no Torneio de Viseu, pelo que não se esperam grandes surpresas de parte a parte na hora de as equipas medirem forças.

João Pais, capitão das águias, antecipou o duelo. "Vai ser um jogo equilibrado entre duas equipas que lutam para os mesmos objetivos. Na nossa casa temos de ser mais fortes do que o adversário", assegurou o ponta.

Do lado do Sporting, que ontem apresentou o seu último reforço [ver página 39], o técnico francês Thierry Anti espera um duelo... dividido. "Estou aqui há pouco tempo, mas já percebi que não há nada como um dérbi entre Benfica e Sporting. Vai ser um jogo dividido", assegurou Anti, que falou ainda do jogo de Viseu (o Benfica ganhou por um). "Foi atípico. Estivemos sempre na frente e acabámos a perder."