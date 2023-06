Benfica reforça equipa de andebol com internacional islandês de 22 anos

O Benfica anunciou este domingo a contratação de Stiven Valencia, ponta-esquerda internacional islandês, de 22 anos. Natural da Colômbia, o jogador chega dos islandeses do Valur e mostra-se entusiasmado com esta nova etapa."Claro que vir para uma equipa tão grande como o Benfica é um grande desafio para mim, é onde sempre quis jogar. Ter oportunidade de jogar numa equipa assim é um grande orgulho", disse o jogador, citado pela BTV.O novo camisola 7 das águias promete "dar tudo" em prol da equipa. "Venho com toda a minha força, sei quais são as minhas capacidades. Vou dar tudo, os adeptos podem ver-me em campo a 100 por cento", frisou, acrescentando: "Vamos lutar por troféus na próxima temporada, assim como na prova europeia. São os desafios a que nos propomos e tudo faremos para ganhar."