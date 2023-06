Benfica reforça equipa de andebol com internacional sueco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Christopher Hedberg, internacional sueco que chega para reforçar a ponta direita da equipa de andebol dos encarnados."Espero trazer alguma velocidade à equipa. Iremos unir-nos como grupo e espero ganhar títulos no próximo ano", explicou o jogador, 30 anos, citado pelo site do clube.Hedberg chega à Luz proveniente dos noruegueses do Elverum e será o novo dono da camisola 4.