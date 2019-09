Benfica regressa aos triunfos com um show de Petar Djordjic

O Benfica reagiu da melhor forma à derrota no dérbi com o Sporting, tendo voltado este sábado às vitórias no campeonato nacional de andebol. A 'vítima' foi o Avanca, que esta tarde, a atuar em casa, perdeu por 33-27. Num jogo no qual ao intervalo já vencia por 18-12, a formação encarnada acabou por segurar essa vantagem de seis golos no segundo tempo, triunfando de forma clara.





No plano individual, nota para a atuação de Petar Djordjic, autor de uns incríveis 13 (!) golos, que se revelaram decisivos na conquista dos 3 pontos por parte da equipa comandada por Carlos Resende, que desta forma passar a totalizar 10 pontos, menos 2 do que os líderes FC Porto e Sporting. Quanto ao Avanca, é 11.º, com 5 pontos.