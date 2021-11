Benfica regressa aos triunfos no Campeonato

O Benfica recebeu e bateu (32-22) este sábado a Sanjoanense, regressando aos triunfos no Campeonato, cuja 10.ª jornada só ficará concluída no dia 18 de dezembro com a realização do clássico FC Porto-Sporting.Depois de duas derrotas consecutivas, na receção ao Sporting e na visita a Setúbal, as águias encontraram o caminho do sucesso desde cedo, dominando a partida em toda a primeira parte (16-12).O cariz do jogo não se alterou na segunda parte, pois a equipa de São João da Madeira não teve argumentos para contrariar o poderio dos encarnados, que se mantêm no 3.º lugar da classificação, enquanto a Sanjoanense é 10.ª.O artilheiro sérvio da Luz, Petar Djordjic, brilhou com 7 golos, enquanto Francisco Silva foi o melhor atacante dos forasteiros, também com 7 golos.