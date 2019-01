Benfica regressa das férias

Com o Mundial da Alemanha e Dinamarca a decorrer e depois dos trabalhos da Seleção, o campeonato nacional regressa hoje, com mais três jogos da 16ª jornada, sendo de destacar a visita (18h00) do Benfica a Guimarães para defrontar o Fermentões, enquanto o ABC é favorito no dérbi (21h00) de Braga frente ao Arsenal. Já o Belenenses poderá ascender ao 4º lugar na deslocação à Horta (21h00, 22h00 em Portugal Continental).

"Depois de uma paragem e da oportunidade que tivemos de estar com as famílias, nada melhor do que começar o ano a jogar. Estamos cheios de vontade. Tivemos alguns cuidados para que os atletas se mantivessem em atividade durante o período destas miniférias. Todos os indicadores apontam para o cumprimento dos planos individuais de trabalho", garantiu em declarações à BTV Pedro Vieira, treinador-adjunto de Carlos Resende.