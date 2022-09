Benfica renova com Bélone Moreira até 2025

Bélone Moreira, lateral-direito do Benfica, renovou contrato até 2025, conforme anunciou esta terça-feira o clube da Luz.Desde 2015 com o emblema das águias ao peito, o andebolista revela estar "muito feliz" com a continuidade da "parceria"."Já são alguns anos ao serviço do Benfica e é uma parceria quase perfeita, pois falamos da junção entre uma pessoa muito competitiva e insaciável de títulos com um clube que precisa constantemente de vencer", afirmou o lateral-direito, em declarações à BTV.O atleta recordou a época passada como "uma boa época", mas aponta à evolução e crescente número de troféus, depois de a Supertaça já ter sido erguida e já estar no museu do Benfica.Bélone Moreira ambiciona assim aumentar o número de títulos conquistados pelos encarnados. "É para isso que aqui estou e é esse contributo que quero dar ao clube. Espero que o resultado sejam muitos títulos e muitos anos ao serviço do Benfica", sublinhou o internacional português.