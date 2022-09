Benfica renova com Denise Fernandes

O Benfica anunciação a renovação de contrato com Denise Fernandes, com a duração do vínculo a não ser revelada. A lateral-direita portuguesa, de apenas 17 anos, mostrou-se feliz por continuar de águia ao peito."Quero fazer uma boa época e continuar a trazer taças para o clube", frisou em declarações à televisão do Benfica.Denise chegou do Assomada em 2019 e está empolgada pela disputa das provas europeias por parte do andebol feminino das águias. "Competir na Europa traz mais confiança, à equipa e às atletas", frisou.