Benfica revela que Lazar Kukic vai ter de parar pelo menos seis semanas

O Benfica revelou este sábado que Lazar Kukic vai ter de parar pelo menos seis semanas. O central sérvio sofreu uma "rotura parcial do ligamento lateral interno do joelho direito" no último jogo do campeonato, com o Sporting, pelo que vai desfalcar a formação os encarnados nos próximos tempos.





O jogador fez parte da equipa inicial no dérbi, que o Sporting ganhou, mas acabou por ser obrigado a sair ainda antes dos dois minutos de jogo, não voltando a ser opção para o treinador Chema Rodríguez.