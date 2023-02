Benfica sofre mas vence em Setúbal

O Vitória de Setúbal voltou a fazer este sábado a vida negra ao Benfica, mas os encarnados resistiram e triunfaram (29-27) na visita aos sadinos, em jogo da 16.ª jornada do Campeonato.Com empate ao intervalo (14-14), a partida continuou equilibrada na segunda parte, com a turma anfitriã, que na época transata venceu (32-29), a colocar pressão quando ficou na frente (25-24) a 5 minutos do fim.Mas o guarda-redes Sergey Hernandez fechou a baliza encarnada e o Benfica disparou para uma vantagem clara (28-25) após parcial de 4-0, aproveitando também algumas falhas técnicas do adversário.No ataque, Petar Djordjic (8 golos) e Demis Grigoras (7) destacaram-se pelo clube de Lisboa, enquanto pelo Vitória Cláudio Pedroso (7) foi o mais esclarecido.Outros resultados: Belenenses-FC Gaia, 26-23; ADA Maia-Marítimo, 20-26; Póvoa AC-Santo Tirso, 23-21.