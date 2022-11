Benfica sofre na Luz mas vence Águas Santas

O Benfica sofreu, mas acabou por conseguir vencer (26-24), este sábado, o Águas Santas, mantendo o pleno no Campeonato Nacional, após sete jornadas, a par do Sporting.A turma maiata, que já tinha vencido o campeão FC Porto, chegou ao intervalo em vantagem (12-11) e discutiu o resultado até final, mas uma defesa decisiva no último minuto do guarda-redes dos encarnados, Gustavo Capdeville, acabou por premiar a equipa da Luz, que teve como maior protagonista o central das águias, Belone Moreira, autor de 7 golos. Mário Lourenço (5) foi o mais agressivo no ataque do Águas Santas.