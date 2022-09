Benfica soma terceira vitória em três jogos no campeonato

O Benfica somou terceira vitória em três jogos no campeonato na receção ao Marítimo, disputada esta quarta-feira. O placard registou um 33-25 no apito final.Os homens de Chema Rodríguez ainda só sabem ganhar na presente temporada, o que inclui, obviamente, uma sequência no campeonato, com triunfos de ADA Maia e Santo Tirso.Na Luz, o alemão Ole Rahmel destacou-se com oito golos apontados.