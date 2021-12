Benfica supera Águas Santas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica manteve a perseguição ao Sporting e FC Porto no Campeonato Placard, ao receber e vencer (32-25) o Águas Santas, em jogo da 15.ª jornada.A turma maiata ainda equilibrou na primeira parte, mas depois os encarnados partiram para uma vitória confortável, em jogo que definia o 3.º lugar.Pelas águias, Kallman, Moreno, Martins e Rahmel destacaram-se com 4 golos cada.Veja aqui a ficha do jogo.