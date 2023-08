Benfica supera Torrelavega em Viseu

O Benfica despediu-se este sábado do Torneio Internacional de Viseu com um triunfo (31-28) frente aos espanhóis do Torrelavega.Foi um bom treino para a equipa encarnada ganhar confiança, depois da pesada derrota (23-37) frente aos húngaros do Veszprém.As águias estiveram quase sempre na frente do marcador, jogaram em velocidade e com boa circulação de bola, fechando o triunfo com muitos golos fáceis, embora o Torrelavega fizesse aproximações no resultado, dando sempre uma boa réplica.