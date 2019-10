Benfica supera V. Setúbal

Na perseguição aos líderes Sporting e FC Porto, o Benfica manteve-se esta quarta-feira a 5 pontos dos rivais, graças a uma vitória por 33-25 na receção ao V. Setúbal, em partida antecipada da jornada 9 do campeonato nacional de andebol disputada em Setúbal.





Num encontro no qual ao intervalo já vencia por 21-10, a turma encarnada não sentiu grandes dificuldades para superar os sadinos, isto numa noite na qual Francisco Pereira e Petar Djordjic foram destaques, com sete e seis golos, respetivamente. Do lado contrário, de realçar as atuações de Nikola Egic e Joaquim Nazaré, ambos com meia dúzia de tiros certeiros.