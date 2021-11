Benfica surpreendido em Setúbal

O Benfica foi surpreendido esta sexta-feira pelo Vitória de Setúbal, averbando a segunda derrota seguida no Campeonato, depois de ter perdido com o Sporting na Luz.Apesar das águias estarem a ganhar ao intervalo (16-14), a turma sadina deu a volta na segunda parte e triunfou (32-29), apoiada pelo público do Pavilhão Antoine Velge.Francisco Silva foi o herói do Vitória, ao apontar 9 golos, sendo bem secundado por Ruben Santos (7).Pelo Benfica destacou-se Petar Djordjic, autor de 8 golos.Após a abertura da 10.ª jornada, FC Porto e Sporting somam 27 pontos, Benfica é 3.º com 26 (um jogo a mais) e o Vitória de Setúbal subiu provisoriamente ao 4.º posto, com 21 (um jogo a mais).