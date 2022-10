Benfica termina com invencibilidade do ABC

Num duelo entre equipas que ainda não tinham perdido à entrada da 6.ª jornada do campeonato, o Benfica foi vencer a casa do ABC, por claros 36-23, e segue no topo da classificação, com 18 pontos, em igualdade com o Sporting, que também triunfo neste sábado.Em Braga, as águias entraram fortes e foram para o descanso na frente por tranquilos 21-9. Com 6 golos, Jonas Kallman foi o melhor marcador dos encarnados. Do lado do ABC, Ronaldo Almeida destacou-se com 5 golos.Consulte aqui a ficha do jogo