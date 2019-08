Benfica teve de suar para triunfar em casa do Maia ISMAI

O Benfica teve de suar até ao final para levar de vencido o Maia/Ismai, vencendo por 27-25 no reduto da formação maiata, no encontro que marcou o arranque do campeonato nacional para ambas as equipas. Numa partida na qual ao intervalo o marcador registava um empate a 14, o resultado esteve sempre taco a taco até final, com o Benfica a conseguir marcar o golo da tranquilidade já nos derradeiros segundos.No plano individual, nota para os benfiquistas Alix Zalamou e Petar Djordjic, autores de oito golos cada, ao passo que pelos maiatos a figura foi Délcio Pina, com sete tiros certeiros.Com esta vitória, o Benfica arranca o campeonato com os 3 pontos, tal como fizeram Sporting e FC Porto.