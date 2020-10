Benfica triunfa em Avanca

O Benfica foi vencer este sábado ao terreno do Avanca, por 34-25, em encontro a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional.





No Pavilhão Municipal Adelino Dias Costa, o melhor marcador das águias foi Petar Djordjic, com nove golos, seguindo-se Olé Rahmel (7) e Bélone Moreira (6).A formação liderada por Chema Rodríguez segue no topo da classificação, com seis vitórias em outros tantos encontros.