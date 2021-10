Benfica triunfa em Gaia

O Benfica triunfou com alguma facilidade na deslocação a Gaia, na tarde deste sábado, somando a terceira vitória (36-26) em outros tantos jogos realizados no Campeonato Placard, enquanto a turma da margem sul do Douro averbou o primeiro desaire.





A ganhar de forma clara ao intervalo (20-12), as águias mantiveram o domínio na segunda parte, com destaque para a veia goleadora de Lazar Kukic e Ole Rahmel, com 5 golos cada.Já o Vitória de Setúbal surpreendeu, ao impôr a primeira derrota (24-32) ao Águas Santas.Outros resultados da 5.ª jornada: Boa Hora-ABC, 24-23; Madeira SAD-Xico Andebol, 35-26; Águas Santas-V. Setúbal, 24-32; Sanjoanense-ADA Maia, 26-32.