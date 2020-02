Benfica triunfa na Dinamarca

O Benfica entrou da melhor maneira na fase de grupos da Taça EHF, ao vencer este sábado na Dinamarca, por claros 33-24.





O melhor marcador das águias foi Petar Djordjic, com 11 golos em 20 remates. Belone Moreira também esteve em destaque, ao apontar seis golos pelas águias.Com este resultado, a formação liderada por Carlos Resende segue na frente do Grupo A, juntamente com o Melsungen, que este sábado derrotou o Opole, por 26-21.