Benfica bate Veszprém na Hungria

O Benfica despediu-se esta terça-feira da fase de grupos da Liga Europeia, com uma vitória robusta (35-26) na Hungria, frente ao Veszprém.Numa partida que já nada decidia, pois as águias não podiam fugir ao 4.º lugar e destinadas a encontrar nos oitavos de final os alemães do Flensburg (vencedor do Grupo B), o treinador Chema Rodríguez aproveitou para rodar o plantel e dar tempo de jogo aos menos utilizados na época.A fórmula surtiu efeito desde o início, pois os encarnados dominaram todo o encontro, chegando ao intervalo em vantagem (17-14), que aumentaram no tempo complementar.Destaques individuais na turma da Luz para Petar Djordjic (7 golos) e Demis Grigoras (5).