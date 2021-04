Benfica triunfa na Madeira no campeonato

Em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato nacional, o Benfica foi vencer esta sexta-feira ao terreno do Madeira SAD, por 32-27, e subiu à condição ao segundo lugar, ultrapassando o Sporting no segundo lugar, que tem agora menos um jogo.





Na Madeira, os encarnados entraram fortes e foram para o intervalo a vencer por 14-11. No segundo tempo, a formação orientada por Chema Rodríguez dilatou o marcador e fechou a partida com um triunfo confortável por cinco golos de diferença (32-17).O melhor marcador da partida foi Paulo Moreno, autor de seis golos.