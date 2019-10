Benfica triunfa na visita ao Belenenses

Depois de garantir o apuramento para a terceira ronda da taça EHF, o Benfica voltou este sábado às provas domésticas

e venceu (30-26) na visita ao Belenenses, em duelo da 8ª jornada da 1.ª fase do Campeonato Nacional de andebol.

Depois de uma 1ª parte em que esteve sempre atrás no marcador, a equipa orientada por Carlos Resende foi para o intervalo com desvantagem de dois golos (13-11) mas recuperou na 2ª parte e somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato.



Os laterais Petar Djordic (Benfica) e Pedro Sequeira (Belenenses) estiveram em destaque e foram os melhores marcadores do encontro, com 7 golos cada.



As águias ocupam a 3ª posição da tabela, com 19 pontos, menos cinco do que Sporting (1º) e FC Porto (2º), mas também menos um jogo disputado do que leões e dragões.